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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مازالت تتعرض للقصف..

أطباء بلا حدود: لا نستطيع الاتصال بموظفينا داخل مستشفى الشفاء في غزة

قصف مستشفي الشفاء
قصف مستشفي الشفاء - ارشيفي

 

أكدت منظمة أطباء بلا حدود انها لا تستطيع حاليا الاتصال بموظفيها داخل مستشفى الشفاء في غزة، مشيرة الي ان المستشفى تعرض لهجمات كثيفة والمرضى لا يزالون بداخله وبعضهم غير قادر على الحركة

كما دعت المنظمة بشكل عاجل لوقف الهجمات على المستشفيات وحماية المرافق والطواقم الطبية والمرضى.

ومن جانبه دعا مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة  القمة العربية بألا تكون نسخةً مكررةً عن القمم السابقة مطالبا  بقرارات واقعية توقف المحرقة والحرب المجنونة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وأشار الي ان جيش الاحتلال لم يتوقف عن قصف المستشفيات بل يريد هدمها فوق رؤوس المصابين والكوادر الطبية والنازحين، مشددا علي أن قصف المستشفيات جريمة واضحة بحق القانون الدولي ومكتملة الأركان.
 

أطباء بلا حدود مستشفى الشفاء غزة

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