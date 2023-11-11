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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بتبيع فطير وأكل بيتي.. قصة كفاح «سيدة البراجيل»: بقوم من الفجر وبناتي بيساعدوني

صدى البلد

في أحد شوارع منطقة المهندسين، توجد سيدة جميلة تسمى “أم زياد”، تبلغ من العمر 35 سنة، لديها ثلاثة أولاد زياد ومنة وحنين، تبيع فطير مشلتت ، وعيش شامي، ورقاق طري، وكنافة، وسمبوسك، وعسل أسود، وجبنة قديمة، وعيش سوري، ومخروطة، ورقاق ناشف، ورقاق طري، وكسكسي، وجلاش، وميلفيه، وعيش كريب، والعديد من المأكولات الجميلة.

قالت أم زياد لـ "صدى البلد" إنها بدأت المشروع منذ رمضان الماضي 2023 لكي تكون قادرة على تعليم أولادها وتحصل على مصدر رزق لها.

وأضافت أن هذا المشروع هو مصدر رزقها الوحيد، مشيرة إلى أنها تحب مهنتها جدا وأنها تلقت الكثير من التشجيع من الناس وأن بناتها يساعدنها في البيع بعد العودة من المدرسة.

وأوضحت أنها تعمل طوال اليوم منذ الصباح وحتى المساء، ويوجد إقبال على الشراء والمنتجات جودتها جيدة جدا ونظيفة.

أما عن المضايقات، فقالت إنها تعاني من الكثير من المضايقات من قبل بعض الناس في المنطقة.

واختتمت أنها تتمنى الستر والصحة ونجاح أولادها، وتوسيع المشروع أكثر و"يكون عندي محل وأقدر أصرف كويس على تعليم أولادي".

https://fb.watch/od_8yN9TLG/?mibextid=9R9pXO

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التشجيع اقبال على الشراء رقاق ناشف قصة كفاح سيدة فطير مشلتت منطقة المهندسين

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