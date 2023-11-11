شهداء وجرحي جراء قصف جيش الاحتلال لخان يونس

قالت وسائل إعلام عربية اليوم السبت، إن هناك شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة.

هذا وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، إن الوضع الصحي بقطاع غزة في حالة انهيار كامل.

وأكدت الصحة الفلسطينية، أن “القصف الإسرائيلي أوقف 18 مستشفى في غزة عن العمل”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، أن جمعية بنك الدم بمدينة غزة خرجت عن الخدمة نتيجة الاستهداف الصهيوني للمركز.

وذكر القدرة بحسب وسائل إعلام فلسطينية أن مستشفى النصر للأطفال يتعرض للاستهداف المتكرر في هذه الأثناء وحياة الأطفال والطواقم والنازحين مهددة.