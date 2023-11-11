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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. انتشال فتى من تحت أنقاض بيت قصفته طائرات الاحتلال

إنقاذ الفتى من تحت
إنقاذ الفتى من تحت الأنقاض

استطاعت قوات الإنقاذ من خلال جهود مكثفة برفقة الأهالي، انتشال فتى من تحت الأنقاض بعدما قصف الاحتلال الصهيوني منزله في غزة، وفق ما ذكر راديو “صوت فلسطين”.

وقام الإنقاذ بذلك في ظل ظروف بالغة الصعوبة، إذ لا دعم حكومي ولا وقود ولا كهرباء ولا معدات.

https://t.me/voppalestine/18919

واستطاع المنقذون والأهالي من استخراج جسد الفتى وهو حي ليتم نقله إلى مستشفى لتلقي أي قدر من العلاج في ظل استهداف الاحتلال المستشفيات وكل شيء.


وكان الفتى مدفوعا بالكامل تقريبا تحت ركام المنزل، ومغطى بالرمال الكثيفة التي جرى إبعادها عنه  طلبا لإنقاذ.

يأتي ذلك فيما قالت إذاعة “صوت فلسطين” إن دبابات الاحتلال في غزة قامت بإطلاق النار بشكل مكثف على مبنى مستشفى القدس في القطاع، غير عابئة بأرواح الناس في المستشفى.
 

احتلال إطلاق النار الاحتلال الصهيوني القدس المستشفيات الاحتلال في غزة

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