شاهد.. انتشال فتى من تحت أنقاض بيت قصفته طائرات الاحتلال

استطاعت قوات الإنقاذ من خلال جهود مكثفة برفقة الأهالي، انتشال فتى من تحت الأنقاض بعدما قصف الاحتلال الصهيوني منزله في غزة، وفق ما ذكر راديو “صوت فلسطين”.

وقام الإنقاذ بذلك في ظل ظروف بالغة الصعوبة، إذ لا دعم حكومي ولا وقود ولا كهرباء ولا معدات.

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واستطاع المنقذون والأهالي من استخراج جسد الفتى وهو حي ليتم نقله إلى مستشفى لتلقي أي قدر من العلاج في ظل استهداف الاحتلال المستشفيات وكل شيء.



وكان الفتى مدفوعا بالكامل تقريبا تحت ركام المنزل، ومغطى بالرمال الكثيفة التي جرى إبعادها عنه طلبا لإنقاذ.

يأتي ذلك فيما قالت إذاعة “صوت فلسطين” إن دبابات الاحتلال في غزة قامت بإطلاق النار بشكل مكثف على مبنى مستشفى القدس في القطاع، غير عابئة بأرواح الناس في المستشفى.

