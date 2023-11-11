غارات إسرائيلية تستهدف مخيم النصيرات وسط غزة

قالت وسائل إعلام عربية اليوم، السبت، إن هناك غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوقوع شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي عنيف استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت وكالة "شهاب" للأنباء، إن الاحتلال الإسرائيلي قصف بالطيران الحربي أحد المنازل المأهولة في المخيم، ما أسفر عن وقوع عدة شهداء وجرحى.

من جانب آخر، قال الصليب الأحمر الدولي في بيان، إن نظام الرعاية الصحية في غزة، الذي يتحمل فوق طاقته، ويعمل بإمدادات ضئيلة وغير آمن على نحو متزايد، وصل إلى نقطة اللاعودة، ما يعرض حياة الآلاف من الجرحى والمرضى والنازحين للخطر.