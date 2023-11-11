ماذا تنتظر فلسطين من القمة العربية الإسلامية بالرياض؟.. مختار غباشي يجيب

كشف مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن هناك حالة عجز في العالم تمثلت في عدم دخول شاحنة غاز إلى قطاع غزة منذ7 أكتوبر.

وقال مختار غباشي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج صباح البلد، إن حدة الضربات الإسرائيلية وصلت إلى وصفها من الباحثين في العالم أنها لم تكن مثل ما فعلته صربيا ضد البوسنة والهرسك من بشاعتها.

وأوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الممرات الإنسانية في قطاع غزة لخروج النازحين تحولت إلى ممرات موت تروح فيها أرواح الأطفال والنساء.