بعد دعمها للمتحولين جن،سيا.. إفلاس الشركة المالكة لـ «ملكة جمال الكون»

تقدمت الشركة الإعلامية التايلاندية JKN Global Group، المالكة للعلامة التجارية لمسابقة ملكة جمال الكون، بطلب لإشهار إفلاسها بسبب مشكلات السيولة.

جاء هذا الإعلان بعد مرور شهرين على فوات الموعد النهائي لسداد سندات بقيمة حوالي 12 مليون دولار.

ووفقا لموقع “ان دي تي في” الهندي، تمتلك JKN Global Group، فإن المسابقة كانت مملوكة سابقًا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك بعد شرائها في عام 2022 مقابل 20 مليون دولار.

وتعمل الشركة في قطاع الإعلام وحقوق المتحولين جنسيًا، وتعتبر آن جاكابونج جاكراجوتاتيب، الناشطة في حقوق المتحولين جنسيًا، هي مالكة الشركة حاليا.

أعلنت JKN Global Group في بيان صادر عنها أن مجلس إدارتها وافق على تقديم خطة إعادة تأهيل الأعمال إلى محكمة الإفلاس في تايلاند.

ويهدف تقديم طلب إعادة التأهيل إلى حل مشكلة السيولة التي تواجهها الشركة، وتوفير حماية عادلة لجميع أصحاب المصلحة.

وأشار البيان إلى أن العمليات ستستمر وفقًا للخطة المقدمة.

يُذكر أن سعر سهم JKN انخفض بنسبة تقريبية تصل إلى 80 بالمائة خلال الـ 12 شهرًا الماضية، حيث بلغت قيمته 0.77 يوم الخميس.