أحمد رفعت يشيد بتعامل الدولة المصرية والشعب مع القضية الفلسطينية

علق الكاتب الصحفي أحمد رفعت، على القمة العربية الإسلامية المشتركة، قائلا: قمة اليوم ليست الأولى، ولكن تم عقدها أكثر من مرة، ولكن في الظروف الصعبة شديدة الاستثنائية.

وأضاف أحمد رفعت، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، أن القمة العربية الإسلامية المشتركة شديدة الاستثنائية وتحدث في الظروف الصعبة، متابعا: القمة الحالية هي الرابعة.

واسترسل: علينا جميعا أن نفخر بالدور الذي قامت به الدولة المصرية من بداية الحرب على قطاع غزة، وما تم موقف شعبي أسطوري.

ولفت إلى أن ما حدث منذ 7 أكتوبر، وحتى الآن ساهم بشكل كبير في زيادة وعي العالم والصغار بالقضية الفلسطينية.