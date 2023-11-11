رسميا.. المستشار حمادة الصاوي رئيسا للدائرة الثانية إرهاب بجنايات أمن الدولة

يباشر المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، مهام عمله رئيسا للدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر.

المستشار حمادة الصاوي رئيسا للدائرة الثانية إرهاب

تضم الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، رئيسا للدائرة وعضوية المستشار محمد عمار والمستشار رأفت زكي والمستشار الدكتور علي عمارة، حيث تنظر الدائرة إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في قضية أحداث قسم إمبابة، وإعادة إجراءات متهما في القضية المعروفة بـ فتنة الشيعة.

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كان المستشار محمد عامر جادو، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى قد أصدر قرارا بتشكيل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشار محمد عمار والمستشار رأفت زكي والمستشار الدكتور علي عمارة، حيث تنعقد الدائرة في مجمع المحاكم بمركز الإصلاح والتأهيل بدر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صدق على القرار الجمهوري رقم 358 المتضمن تعيين المستشار محمد شوقي إسماعيل عياد الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية نائبا عاما من سبتمبر 2023، خلفا لـ المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، حيث شغل المستشار محمد شوقي عدة مناصب في النيابة العامة ثم عضوا لمكتب فني محكمة استئناف القاهرة، ومساعدا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي.

وتتضمن مأمورية مركز الإصلاح والتأهيل بدر، ثلاث دوائر إرهاب، حيث يرأس الدائرة الأولى المستشار محمد السعيد الشربيني، والثالثة المستشار وجدي عبدالمنعم، وتم إصدار قرار من رئيس محكمة استئناف القاهرة، بأن يكون المستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق، رئيسا للدائرة الثانية إرهاب.

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وتنعقد الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشار غريب عزت والمستشار محمود زيدان، والدائرة الثالثة إرهاب بذات المحكمة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشار وائل عمران والمستشار محمد نبيل شفيق.

وتنظر الدائرة الأولى إرهاب، قضايا اللجان النوعية بحلوان، ومتهمي خلية حازمون، وإعادة محاكمة المتهمين في قضية الجوكر من شركاء المقاول الهارب محمد علي، و57 متهما في قضية خلية الشروق، وإعادة محاكمة شريك حمزة زوبع، ومحاكمة 43 متهما في خلية العجوزة.

وتنظر الدائرة الثالثة إرهاب، محاكمة 111 متهما في قضية طلائع حسم، ومحاكمة أحد شركاء حسن مالك بقضية الإضرار بالاقتصاد القومي، ومحاكمة 73 متهما في قضية خلية التجمع الإرهابية، وايضا إعادة المحاكمة في قضايا الماريوت وغرفة عمليات رابعة وخلية السويس.