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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس طب الأسنان: يجب تطبيق البحث العلمي على أرض الواقع ولا نكتفى بالأبحاث

فعاليات المؤتمر الأول
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان

بدأت منذ قليل ، فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة كجهة بحثية وإنتاجية في توطين الصناعة المصرية من خلال خلق ملتقى علمي صناعي تجاري لتتبنى وتحتضن أفكار الباحثين وتشجعها لتحويلها إلى منتج حقيقي.

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الدكتور طارق صلاح رئيس قطاع طب الاسنان بالمجلس الأعلى للجامعات ، البحث العلمى لا يكون له فائدة إذا لم يتم تطبيقة على أرض الواقع ، فا الافضل أن يتم توفير الجهد و المال لاى مجال أخر لان الهدف من البحث العلمى أن العالم يستفيد من خلاله .

و أضاف الدكتور طارق صلاح ، أن فكرة المؤتمر جيدة الكن نسرع من فى تطبيقه على ارض الواقع ، لان البعض يخشى فكرة  التصنيع و لذلك نفضل التجارة عن الصناعة ، يجب عمل مثال للشراكة و يتم تبنى مشروع أو اكثر يكونوا مثال ناجح للأخرين للتشجيع على الصناعة .


جدير بالذكر ، أوضح الدكتور محمد الخشت، أن فكرة المؤتمر تأتي لتفعيل الاعتماد على العقول المصرية الشابة والجهود المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تعزيز فكرة المساهمة في الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المنتج المحلي عالي الجودة فيما يخص الأجهزة والمستلزمات الطبية وتخفيض حجم الواردات.

وقال الدكتور الخشت، إن الهدف من المؤتمر  تفعيل دور الجامعة كجهة بحثية وإنتاجية في المساهمة في توطين الصناعة، وخلق ملتقى علمي صناعي تجاري يساعد على تبني حقيقي وواقعي للأفكار، إلى جانب

وأضاف الدكتور الخشت، أن المؤتمر يهدف أيضًا الى دعوة ومناقشة الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية غير محلية الصنع، ووضع الجامعة على الخريطة لصناعة مستلزمات طب الأسنان دقيقة الصنع وعالية الجودة، وتخفيض حجم الواردات الأجنبية، وتوفير فرص عمل للشباب المصري.

فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة الدكتور طارق صلاح رئيس قطاع طب الاسنان المجلس الاعلى للجامعات Jobs Education

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