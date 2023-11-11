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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشار الأسد: التواطؤ الغربي مع إسرائيل سبب مجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

بشار الأسد
بشار الأسد

 اتهم الرئيس السوري بشار الأسد الغرب بالتواطؤ تجاه مايحدث في غزة من مجازر وإبادة جماعية، قائلا " إن ما يشجع آلة القتل الإسرائيلية هو التواطؤ الغربي الذي يبرر كل أشكال الاجرام والتدمير في قطاع غزة، فالولايات المتحدة والغرب يقدمون أدوات الدعم التي تساعد على ارتكاب المجازر، كما يقدمون الغطاء السياسي لهذه المجازر التي تطال يومياً النساء والأطفال والشيوخ التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

جاء ذلك في لقاء الأسد مع  الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض حيث بحث الجانبان الدور العربي المطلوب لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وفق ما ذكرت وكالة الانباء السورية سانا.

وشدد الرئيس الأسد على أن اغتصاب الكيان الإسرائيلي لحق الفلسطينيين في أرضهم ودولتهم، واحتلاله أراض سورية ولبنانية هو السبب الرئيسي والدائم لكل مشاكل المنطقة.

من جانبه عبّر الرئيس العراقي عن تطابق وجهات النظر إزاء حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية مؤكداً ضرورة وقفها وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما استعرض الرئيسان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتم الاتفاق على القيام بكل ما من شأنه من أجل تطويرها في المجالات كافة بما يستجيب لتطلعات ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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