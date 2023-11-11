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أخبار العالم

رئيس جمعية الصحفيين العمانية: الآمال معقودة على قمة الرياض ويمكنها تقديم الكثير للشعب الفلسطيني

الدكتور محمد العريمي
الدكتور محمد العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية

أكد الكاتب الصحفي الدكتور محمد العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العمانية، أن الجميع يترقب القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية التي تعقد في العاصمة الرياض بحضور قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، ويتطلع إلى نتائجها ويأمل أن تكون على قدر الطموح الذي يتمناه الشعب العربي والإسلامي، في ظل ما يتعرض له أهل غزة وعموم الأراضي الفلسطينية من تنكيل وإبادة ترفضه كل القوانين والأعراف الدولية، لكنها ممارسات العداون والطغيات الإسرئيلي المدعوم من قوى الشر في أمريكا وأوروبا.

وأضاف «العريمي» في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن من رأيناه من اصطفاف واضح من أمريكا وأوروبا خلف الإحتلال الإسرائيلي يتطلب ويتوجب على القادة والزعماء العرب اليوم أن يكونوا على قدر المسؤولية الإنسانية والعربية والوطنية تجاه الأشقاء الذين يبادون على مرأى ومسمع للعالم أجمع، وأن تكون نتائج تلك القمة على قدر المستوى الذى هو حاصل على أرض الواقع، لافتا إلى أن الأمة العربية والإسلامية يمكنها ان تقوم بالكثير لدعم الصمود على أرض الواقع لنصرة الشعب الفلسطيني.

وأوضح رئيس جمعية الصحفيين العمانية، أن الهدف من تلك الحرب وعمليات الإبادة التي تشنها إسرائيل ليس حماس وليس غزة، لأن إسرائيل لديها هدف أكبر وهو تهجير أهل غزة إلى سيناء وأهل الضفة الغربية إلى الأردن وبعد ذلك يحاولون الهيمنة على الشرق الأوسط ورسم خارطة مختلفة عن خارطة وعد بلفور، ولهم مخططات لم تسلم منها دولة في المنطقة بأكلمها.

وأشار إلى أن هذا العدوان يتطلب وقفة صريحة وجادة تجاه تلك التهديدات المستمرة والتي تهدد الامن القومي العربي الذي تريد إسرائيل له أن يبرمج ويرسم على ورق وفقا لما يخدم مصلحتها ويدعم الكيان ويدفع بمخططاته للهيمنة على المنطقة جمعا، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني بصموده وتضحياته التي رأيناها خلال الفترة الماضية تدلل على أن هذا الشعب ثابت وصامد على أرضه ويقدم التضحيات كل ساعة ودقيقة، وعلينا كعرب ومسلمين أن نقابل تلك التضحيات لحماية المقدسات العربية والإسلامية بنفس الدفع والقوة التي يقدمها الأشقاء في فلسطين.

جمعية الصحفيين العمانية نصرة الشعب الفلسطيني القمة العربية الإسلامية الدول العربية والإسلامية الأراضى الفلسطينية

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