إنجازات قطاع المحاور والطرق في آخر 9 سنوات.. شاهد

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا عن إنجازات الدولة المصرية في قطاع المحاور والطرق في آخر 9 سنوات.

وذكر التقرير، أن الدولة المصرية قطعت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شوطا كبيرا وإنجازات ملموسة في مشروعات المحاور والطرق، حيث وضعت خطة لتطوير منظومة النقل وربط شبكة الطرق بخطط التنمية.

وبدأت حكاية إنجازات ملف الطرق في عام 2014 عندما كانت الانطلاقة بإنشاء 7 آلاف كم طرق جديدة، ليصبح طول شبكة الطرق 30.5 ألف كم مع تطوير 10 آلاف كم من الشبكة الحالية وإنشاء 13 محورا جديدا و935 كوبري، ليصبح عدد الكباري 2435 كوبري ونفقا مع رفع كفاءة 41 ألف كم من الطرق المحلية.

أيضا، تم إنشاء 3 آلاف كم طرق جديدة، ليصبح طول شبكة الطرق 33.5 ألف كم مع تطوير 4 آلاف كم من الشبكة الحالية، ليصبح الإجمالي 14 ألف كم مع إنشاء 21 محورا جديدا لتصبح المحاور 72 محورا، بالإضافة إلى إنشاء 365 كوبري ليصبح عدد الكباري 2800 كوبري ونفق، فضلا عن العمل الجاري لرفع كفاءة 34 ألف كم من الطرق المحلية، ومبادرة “حياة كريمة”.

