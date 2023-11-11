رونالدو يعود لقيادة هجوم النصر اليوم أمام الوحدة بدوري روشن

يستعد فريق النصر، بقيادة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمواجهة فريق الوحدة اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين. ويحتل النصر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بينما يقع الوحدة في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

توقعات تشكيل النصر للمباراة:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس، محمد آل فتيل، عبد الإله العمري، علي لاجامي.

خط الوسط: سيكو فوفانا، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

تُقام المباراة في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و10:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.