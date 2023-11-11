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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معبد أبوسمبل يشهد إقبالا كبيرا للأفواج السياحية| شاهد

معبدى رمسيس الثاني
معبدى رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية

شهد معبد أبو سمبل جنوب أسوان اليوم السبت إقبالا سياحيا كبيرا للأفواج السياحية الدولية من مختلف الجنسيات العالمية، للاستمتاع بالحضارة المصرية العريقة جنوب مصر.

وقدمت إدارة المنطقة الأثرية بأبو سمبل كل التسهيلات لزيارة الأفواج السياحية بداية من بوابات الدخول الإلكترونية وفقاً لمنظومة التذاكر الجديدة، بجانب توفير سيارات جولف كار لمساعدة السائحين ونقلهم إلى داخل ساحة المعبد خاصة من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

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معبدى أبو سمبل 

ومن جانبه أكد الأثرى أحمد مسعود كبير مفتشى آثار أبو سمبل بأن معابد أبوسمبل تستقبل الأفواج السياحية الوافدة إلى مدينة أبوسمبل عبر الطريق الدولى "أسوان - أبوسمبل" ورحلات البواخر السياحية ببحيرة ناصر، وكذلك رحلات الطيران بمطار أبوسمبل.

وأشار الأثرى أحمد مسعود بأن السائحين استمتعوا بجولة سياحية داخل معابد أبوسمبل والتى تضم معبدى الملك رمسيس الكبير ومعبد زوجته الملكة نفرتارى، والمنحوتين بجبل مطل على بحيرة السد العالى مباشرة، ويحتويان على تماثيل عملاقة بواجهة وداخل المعبدين للملك رمسيس الثانى، ويحكى رحلة بطولاته العسكرية وقداسته فى العبادة المصرية القديمة.

 

 

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