عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطيفة : عندى أمل اليوم تتحل أزمة فلسطين

لطيفة
لطيفة

نشرت الفنانة لطيفة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إكس تدعم فيه مجددا القضية الفلسطينية.

وكتبت الفنانة لطيفة : "برغم كل الحزن والضيم والقهر والوجع، أصبحت اليوم عندي أمل أترجاه من رب العالمين القادر الجبار أن يكون هنالك حلا عاجلا لأهلنا في غزه اليوم في القمة الاستثنائية في الرياض، يا رب يا قادر يا كريم".

عيد ميلاده.. مسيرة أحمد الفيشاوى وقصة زيجاته الـ6 واعترافه بأبنائه

صاحب الـ100 فيلم.. لغز موت نيازى مصطفى وحبه المأساوى لـ كوكا

لطيفة

وقد قالت الفنانة لطيفة، إنها  تلقت التهديدات بسبب أغنيتها “إلى طغاة العالم” التى تدعم القضية الفلسطينية وما يحدث لأهلها من عنف وقصف على يد الإحتلال الصهيوني.

وعلقت "لطيفة"، من خلال فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، قائلة “أنا بنت تونس وكل العالم شاف تونس عملت إيه بعد القصف والمهاذل والتهجير والتدمير بالبشر اللي بيحصل في غزة”.

وتابعت الفنانة “بنستصعب نضحك ونقول الناس هناك بتعاني، حتى لما تأكل تحس بغضة لأن الناس مش لاقيه تأكل وأشلاء وبعد ما هجرت بيوتها يقصفوها، متعرفش تعبر بالكلام قول رأيك بالفن، الفن طول عمره لازم يكون سلاح مدني، وأم كلثوم  بعد حرب 67 لفت العالم العربي كله ولمت اللي بلادها محتجاه من مساعدات، وعبد الحليم وغيرهم من الفنانين اللي تركوا بصمة كبيرة”.

وأضافت “نرجع ونقول كل فنان هو حر في قناعته وتكوينه، الفنانين كتر ألف خيرهم اللي بيعملوا حفلات وبتكون رايحة لمساعدة الفلسطينيين في الأكل والغطاء والأدوية والمساعدات بكل أشكالها هذه رسالة سامية وراقية وكل الناس مستنياها”.

وعن التهديدات التى تلقتها ، قالت لطيفة “عملت أغنية اسمها إلى طغاة العالم، برغم أن مواقع كتير من ضمنها تيك توك، منعوا الأغنية واعطونا تهديد بغلق الأغاني والأكونت بتاعي، إحنا تربينا على القضية الفلسطينية من صغرنا، 70 سنة والشعب الفلسطيني يعاني”.

لطيفة الفنانة لطيفة اغاني لطيفة اعمال لطيفة القضية الفلسطسينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

18 ألف جنيه شهريًا أرباح| شهادة بنك القاهرة الجديدة.. الحق اشتري

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

موضوعات متعلقة

3 مرات عناية المركزة.. أول ظهور لفاتن الحلو بعد خروجها من المستشفى

وفاة رئيس أكاديمية الفنون وعلوم الصور المنظمة لحفل الأوسكار

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجم باريس سان جيرمان بفرنسا.. تفاصيل بالفيديو

التجربة الثانية.. جونى ديب يعلن انتهاء تصوير فيلم modi

فى ذكرى شوقى الماجرى..أهم أعماله وزواجه من صبا مبارك

صاحب الـ100 فيلم.. لغز موت نيازى مصطفى وحبه المأساوى لـ كوكا

أخبار الفن..وفاة والدة فنانة..لدغة عنكبوت تنهى حياة فنان..عطل فنى يضرب منصة شاهد..وعدم إنجاب إليسا

أمير رمسيس: 3 أيام تفصلني عن الانتهاء من "أنف وثلاث عيون"

ترشيحاتنا

الأمين العام للجامعة العربية : هناك حقد إسرائيلي ضد سكان غزة الصامدين

أبو الغيط: الوقف الكامل لإطلاق النار بغزة أولوية قصوى لمنع اتساع رقعة الحرب

بشرى سارة للمواطنين بشأن السكر بدءًا من اليوم.. انتهت الأزمة بهذه القرارات

حماس تدعو لتصعيد المواجهة ضد الاحتلال وملاحقة جنوده ومستوطنيه

ولي العهد السعودي: نؤكد إدانتنا ورفضنا القاطع للحرب الشعواء في قطاع غزة

أحمد أبو الغيط: التهجير القسري لأهل غزة جريمة دولية جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر من ظهور هذه الأعراض.. علامة واضحة على الإصابة بمرض الذئبة

رسالة أنقذت دوستويفسكي من الإعدام.. ما القصة؟

3 مرات عناية المركزة.. أول ظهور لفاتن الحلو بعد خروجها من المستشفى

3 نصائح ذهبية تكشفها تسعينية لإطالة العمر.. احرص عليها

فيديو

لا أشكو لأحد.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل عمليتها الأخيرة| فيديوجراف

7 شكائر أموال .. كنز علي بابا داخل غرفة عجوز متسول بالدقهلية

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجم باريس سان جيرمان بفرنسا.. تفاصيل بالفيديو

تعرف على قرارات النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ