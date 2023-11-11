لطيفة : عندى أمل اليوم تتحل أزمة فلسطين

نشرت الفنانة لطيفة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إكس تدعم فيه مجددا القضية الفلسطينية.

برغم كل الحزن والضيم والقهر والوجع اصبحت اليوم عندى امل اترجاه من رب العالمين القادر الجبار ان يكون هنالك حل عاجل لاهلنا فى #غزه اليوم فى القمه الاستثنائية فى #الرياض فى #المملكة_العربية__السعودية . يااااااااااااااااااارب يا قادر يا كريم 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏#قمة_الرياض — Latifa Al-Tunisia (@latisol) November 11, 2023

وكتبت الفنانة لطيفة : "برغم كل الحزن والضيم والقهر والوجع، أصبحت اليوم عندي أمل أترجاه من رب العالمين القادر الجبار أن يكون هنالك حلا عاجلا لأهلنا في غزه اليوم في القمة الاستثنائية في الرياض، يا رب يا قادر يا كريم".

لطيفة

وقد قالت الفنانة لطيفة، إنها تلقت التهديدات بسبب أغنيتها “إلى طغاة العالم” التى تدعم القضية الفلسطينية وما يحدث لأهلها من عنف وقصف على يد الإحتلال الصهيوني.

وعلقت "لطيفة"، من خلال فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، قائلة “أنا بنت تونس وكل العالم شاف تونس عملت إيه بعد القصف والمهاذل والتهجير والتدمير بالبشر اللي بيحصل في غزة”.

وتابعت الفنانة “بنستصعب نضحك ونقول الناس هناك بتعاني، حتى لما تأكل تحس بغضة لأن الناس مش لاقيه تأكل وأشلاء وبعد ما هجرت بيوتها يقصفوها، متعرفش تعبر بالكلام قول رأيك بالفن، الفن طول عمره لازم يكون سلاح مدني، وأم كلثوم بعد حرب 67 لفت العالم العربي كله ولمت اللي بلادها محتجاه من مساعدات، وعبد الحليم وغيرهم من الفنانين اللي تركوا بصمة كبيرة”.

وأضافت “نرجع ونقول كل فنان هو حر في قناعته وتكوينه، الفنانين كتر ألف خيرهم اللي بيعملوا حفلات وبتكون رايحة لمساعدة الفلسطينيين في الأكل والغطاء والأدوية والمساعدات بكل أشكالها هذه رسالة سامية وراقية وكل الناس مستنياها”.

وعن التهديدات التى تلقتها ، قالت لطيفة “عملت أغنية اسمها إلى طغاة العالم، برغم أن مواقع كتير من ضمنها تيك توك، منعوا الأغنية واعطونا تهديد بغلق الأغاني والأكونت بتاعي، إحنا تربينا على القضية الفلسطينية من صغرنا، 70 سنة والشعب الفلسطيني يعاني”.