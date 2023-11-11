وادي دجلة 2014 يهزم المصري القاهري 3/صفر

واصل فريق وادي دجلة 2014 سلسلة انتصاراته للمباراة الثالثة على التوالي بدوري الجمهورية، وحقق الفوز على حساب نادي المصري القاهري بنتيجة 3/0 للمره الثالثة على التوالي في دوري الجمهورية.

وقدم فريق وادي دجلة مباراة قوية للغاية وانتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف دون رد ، بعد مبارة قوية أحرز الأهداف اللاعب إياد محمد بهدفين واللاعب محمد سعيد بهدف.

ويقود الفريق محمد مصطفى مدير فني ويعاونه عصام مساعد مدير فني وأحمد جمال مدير القطاع وأيمن مرسي المدير الإداري.

وخاض فريق وداي دجلة 2014 مباراة المصري القاهري بالتشكيلة التالية: في حراسة المرمى أحمد سليم، وفي خطوط الدفاع والوسط والهجوم علي حسين، و عبدالرحمن مصطفى، ومالك موكى، واسر جدو، ومحمد اسلام، حسن أحمد، حمزى وعزوز وسيف ومصطفى.