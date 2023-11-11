عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يتفقد وحدات الإسعاف في قرية تونس بالفيوم

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل وحدة اسعاف قرية تونس بمحافظة الفيوم ضمن مشروعات حياة كريمة بالمحافظة.
واستمع مدبولي لشرح حول مشروع وحدات الاسعاف بمبادرة حياة كريمة بالمحافظة .

رافقه وزراء الصحة والتنمية المحلية والاسكان ومحافظ الفيوم وعدد من المسئولين.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح المعرض الدائم للسلع الغذائية بمدينة "الفيوم".

وأكد رئيس مجلس الوزراء ، حِرص الحكومة على توافُر السلع، لا سيما الأساسية، بمختلف الأسواق بكميات وجودة مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى ضرورة استمرار مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في تنفيذ المبادرة على النحو المُتفق عليه.

ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هناك متابعة دائمة لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية في المنافذ والسلاسل التجارية التي أعلنت توافر السلع التي شملتها المبادرة؛ حرصًا على مكافحة الغلاء والتخفيف عن كاهل المواطنين من محدودي الدخل.

IMG-20231111-WA0169
IMG-20231111-WA0169
IMG-20231111-WA0168
IMG-20231111-WA0168
IMG-20231111-WA0167
IMG-20231111-WA0167
IMG-20231111-WA0172
IMG-20231111-WA0172

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

18 ألف جنيه شهريًا أرباح| شهادة بنك القاهرة الجديدة.. الحق اشتري

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: فرق تفتيش دورية للتأكد من استمرار تطبيق مبادرة خفض الأسعار

الأمين العام للجامعة العربية : هناك حقد إسرائيلي ضد سكان غزة الصامدين

أبو الغيط: الوقف الكامل لإطلاق النار بغزة أولوية قصوى لمنع اتساع رقعة الحرب

بشرى سارة للمواطنين بشأن السكر بدءًا من اليوم.. انتهت الأزمة بهذه القرارات

حماس تدعو لتصعيد المواجهة ضد الاحتلال وملاحقة جنوده ومستوطنيه

ولي العهد السعودي: نؤكد إدانتنا ورفضنا القاطع للحرب الشعواء في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 5 طرق .. كيف تتعامل بحكمة عند بلع شوكة من السمك؟

احذر من ظهور هذه الأعراض.. علامة واضحة على الإصابة بمرض الذئبة

رسالة أنقذت دوستويفسكي من الإعدام.. ما القصة؟

3 مرات عناية المركزة.. أول ظهور لفاتن الحلو بعد خروجها من المستشفى

فيديو

لا أشكو لأحد.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل عمليتها الأخيرة| فيديوجراف

7 شكائر أموال .. كنز علي بابا داخل غرفة عجوز متسول بالدقهلية

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجم باريس سان جيرمان بفرنسا.. تفاصيل بالفيديو

تعرف على قرارات النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ