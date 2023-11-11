مدبولي يتفقد وحدات الإسعاف في قرية تونس بالفيوم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل وحدة اسعاف قرية تونس بمحافظة الفيوم ضمن مشروعات حياة كريمة بالمحافظة.

واستمع مدبولي لشرح حول مشروع وحدات الاسعاف بمبادرة حياة كريمة بالمحافظة .

رافقه وزراء الصحة والتنمية المحلية والاسكان ومحافظ الفيوم وعدد من المسئولين.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح المعرض الدائم للسلع الغذائية بمدينة "الفيوم".

وأكد رئيس مجلس الوزراء ، حِرص الحكومة على توافُر السلع، لا سيما الأساسية، بمختلف الأسواق بكميات وجودة مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى ضرورة استمرار مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في تنفيذ المبادرة على النحو المُتفق عليه.

ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هناك متابعة دائمة لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية في المنافذ والسلاسل التجارية التي أعلنت توافر السلع التي شملتها المبادرة؛ حرصًا على مكافحة الغلاء والتخفيف عن كاهل المواطنين من محدودي الدخل.

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