حملة للتبرع بالدم في جريس بالمنوفية لصالح أبناء غزة .. صور

أطلقت جمعية شباب جريس للتنمية حملة تبرع بالدم برقم تسجيل 2191 لعام 2021، تحمل عنوان "من جريس العزة إلى القدس وغزة"، شارك المئات من أهالي جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية والقرى المجاورة في الحملة، حيث عبروا عن اعتزازهم وحبهم بالمشاركة بدمائهم في رمز للتضامن مع القضية الفلسطينية.

جاءت الحملة بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بشبين الكوم وتمت بالتنسيق مع الجهات التنفيذية وبتصريح أمني.

شارك في الحملة شباب ونساء وشيوخ من بلدة جريس، وتم تسجيل مساهمة قدرها حوالي 300 كيس دم، تعبيرًا عن دعمهم للأشقاء الفلسطينيين وتأكيدًا على وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الإنسانية.