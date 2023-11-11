لدعم خطة إصلاح .. نيجيريا تترقب وديعة واستثمارات سعودية

قال وزير الإعلام النيجيري محمد إدريس في بيان له، إن المملكة العربية السعودية تعهدت بتقديم دعم مالي لمواصلة إصلاحات تتعلق بسعر صرف النيرا النيجيرية أمام العملات الأجنبية.

وأضاف إدريس أنه لدعم الإصلاحات المستمرة التي يجريها البنك المركزي لنظام الصرف الأجنبي في نيجيريا، ستوفر الحكومة السعودية وديعة كبيرة من النقد الأجنبي لتعزيز سيولة النقد الأجنبي في نيجيريا.

وبحسب ما قاله إدريس، تعهدت المملكة العربية السعودية أيضاً بالاستثمار في تجديد مصافي النفط وقطاع الطاقه في نيجيريا بقيادة شركة النفط الحكومية "أرامكو". وذلك في إطار زمني لخطة تجديد تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.

أكد الوزير أن السعودية تخطط للاستثمار في الزراعة والطاقة المتجددة في نيجيريا، حيث ستقضي نيجيريا والمملكة العربية السعودية الأشهر الستة المقبلة في تطوير خارطة طريق ومخطط للاستثمارات المقترحة.