بعكس التوقعات .. بيع سترة مايكل جاكسون بمبلغ خرافي في مزاد علني

لم تتأثر شهرة وحب الكثير لنجم البوب العالمي مايكل جاكسون رغم رحيله من سنوات طويلة، وتم بيع سترة جلدية شهيرة كان يرتديها مايكل جاكسون في الثمانينات مقابل 306 ألف دولار.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، كان من المتوقع أن يتم بيع الثوب الأبيض والأسود، الذي ارتدته المغنية الراحلة في إعلان لشركة مياه غازية، بمبلغ يتراوح بين 200 ألف جنيه إسترليني و400 ألف جنيه إسترليني في المزاد.

وكانت هذه القطعة من بين أكثر من 200 قطعة تذكارية موسيقية بيعت في لندن يوم الجمعة، بما في ذلك سترة جورج مايكل وقطعة شعر لإيمي واينهاوس، كما تم بيع القطع المرتبطة بـ David Bowie وOasis وThe Beatles.

وارتدى جاكسون السترة عام 1984، في أول سلسلة من الإعلانات التجارية التي قدمها النجم لشركة المشروبات الغازية، وترتبط شهرة هذه السترة لأنه ارتداها في إعلان وقع فيه حادث اشتعال النيران في شعر جاكسون أثناء إحدى جلسات التصوير، مما أدى إلى إصابته بحروق خطيرة.

وارتدى النجم مايكل سترة La Rocka أثناء قيامه بالغناء الثنائي إلى جانب المغنية الأمريكية أريثا فرانكلين في فيلم I Knew You Were Waiting (For Me). تم بيعها بمبلغ 93.750 جنيه إسترليني (115.000 دولار).

وكان ذلك أعلى بكثير من السعر الإرشادي الذي يتراوح بين 30 ألف جنيه إسترليني و60 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى قطعة أخرى غالية وهي قطعة خلية النحل التي ارتدتها المغنية البريطانية إيمي واينهاوس في فيديو موسيقي عام 2007، وبيعت مقابل 18.750 جنيهًا إسترلينيًا (22.900 دولارًا)، وهو أعلى من الحد الأدنى لقيمتها.