عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

صدى البلد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، مستجدات داخل نادي بيراميدز، عبر حسابه على فيسبوك. 

وكتب: “خاص.. محمد حمدي وقع على عقود التجديد لبيراميدز ويتبقى توثيق العقود”.

من جانب آخر، وجه المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز الشكر لفريق الكرة لاعبين وجهاز فني على مجهودهم طوال الموسم المنقضي، مشيرا إلى أن الأمور تتطور بصورة واضحة داخل الفريق، والمجموعة الحالية من اللاعبين أظهرت مدى تقاربها، وموضحا أنها أفضل مجموعة تعامل معها في ظل حالة التقارب بين اللاعبين وإحساس الجميع بالعائلة، وأن الفريق أسرة واحدة.

شدد الرئيس التنفيذي على أن رحلة النادي بدأت منذ ٤ سنوات فقط وكان الأمر بمثابة الحلم، والآن الحلم اقترب أن يصبح حقيقة، والموسم المقبل سيكون عام تحقيق الأحلام، لأنه يثق بشدة في لاعبي الفريق ويعلم جيدا إمكانياتهم الهائلة ويرى أن بإمكانهم الظهور بصورة أفضل في الفترة المقبلة وحصد كل البطولات التي ينافس عليها الفريق، مشددا على أنه إذا أظهر اللاعبون إمكانياتهم فسيكون وضع بيراميدز الأفضل في أفريقيا، بدليل ما حدث مؤخرا من إصابات صعبة وغيابات مؤثرة في أوقات حساسة وعلى الرغم من ذلك أظهر الفريق قدراته وحقق عددا كبيرا من الانتصارات وكان منافسا شرسا على جميع البطولات.

رئيس بيراميدز أوضح أنه يطلب من كل لاعب بذل أقصى ما لديه من جهد في كل ثانية لصالح النادي، وهو من جانبه يعد اللاعبين بأن كل شيء يستطيع تنفيذه لدعم الفريق فلن يتأخر عنه لحظة واحدة، وسيعمل على تهيئة كل الظروف المناسبة واحتياجات الفريق، وجميعا كلنا في بيراميدز يدا واحدة حتى نحقق أحلامنا.

أحمد حسن المهندس ممدوح عيد رئيس بيراميدز عقود التجديد محمد حمدي نادي بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

18 ألف جنيه شهريًا أرباح| شهادة بنك القاهرة الجديدة.. الحق اشتري

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

ترشيحاتنا

مدبولي يتفقد لوحة توزيع كهرباء الريان التي تدعم التحكم بالقدرات الكهربائية

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

أرخص سيارة صينية من "ساوايست" بالسوق المصري .. اعرف سعرها

السيسي: وضع غزة يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى من مصداقيته

مليون جنيه للأول.. وزير الأوقاف: 8 ملايين جنيه إجمالي جوائز المسابقة العالمية للقرآن

السيسي: سياسة العقاب الجماعي لأهل غزة غير مقبولة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماري مالون.. طاهية الموت التي قضت 26 عامًا في العزل الصحي

جريمة كبرى.. إسرائيل تواصل قطع أشجار الزيتون داخل فلسطين| تعرف على الأسباب

بـ 5 طرق .. كيف تتعامل بحكمة عند بلع شوكة من السمك؟

احذر من ظهور هذه الأعراض.. علامة واضحة على الإصابة بمرض الذئبة

فيديو

لا أشكو لأحد.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل عمليتها الأخيرة| فيديوجراف

7 شكائر أموال .. كنز علي بابا داخل غرفة عجوز متسول بالدقهلية

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجم باريس سان جيرمان بفرنسا.. تفاصيل بالفيديو

تعرف على قرارات النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ