الرئيس الإندونيسي يدعو لوقف الحرب على غزة ومساءلة الاحتلال

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو: إن بلاده تؤكد ضرورة وضع حد للانتهاكات الاسرائيلية .

وطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأن الاحتلال يقوم بعقاب جماعي ضد الأبرياء. ودعا لآلية مستمرة لتقديم المساعدات للفلسطينيين.

وأضاف أن المستشفى الاندونيسي في غزة يتلقى ضربات متكررة من الاحتلال، ولهذا فيجب مساءلة الاحتلال.

ودعا لمفاوضات سلام للوصول لحل الدولتين ورفض حل الدول الوحيدة الذي تريده إسرائيل.

ودعا لاستخدام كل الوسائل الدبلوماسية لوقف الحرب.

وانطلقت، يوم السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولدى افتتاحه القمة المشتركة، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الرفض القاطع للحرب الشعواء في غزة.