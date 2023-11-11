ولي العهد السعودي: نحن أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتبرهن على ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها وهو ما يهدد الأمن والاستقرار العالميين.

وأضاف ولي العهد السعودي خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة بالرياض، أن الأمر يتطلب من الجميع جهدا منسقا للقيام بتحرك فعال لمواجهة هذا الوضع المؤسف.

ودعا إلى العمل معا لفك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمين المستلزمات الطبية للمرضى والمصابين في غزة، مؤكدا رفض المملكة القاطع استمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة.

وأكد تحمل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني ومقدراته، مشيرا إلى أنه على يقين بأن السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة ودولها.