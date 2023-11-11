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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة سائقين وربة منزل إثر انقلاب سيارة بسوهاج

أرشيفية
أرشيفية

أصيب 3 أشخاص بينهم ربة منزل في بداية العقد السادس من العُمر، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر انقلاب سيارة سوزوكي فان، بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده انقلاب سيارة سوزوكي فان، وإصابة 3 أشخاص.

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وبالانتقال والفحص، تبین أنه أثناء سير سيارة سوزوكي فان قيادة المدعو “طارق. ك. م. ح”، 51 سنة، سائق، ويقيم بالأقصر، قادمة من محافظة القاهرة اتجاه محافظة الأقصر بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده، نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة، ما أدى إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة بجرح قطعي في الوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والمدعو “أحمد. ف. ح. ط”، 38 سنة، سائق، بجرح بالساعد الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والمدعوة “كريمة. ح. ط. خ”، 53 سنة، ربة منزل، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم يقيمون بالأقصر.

وأفاد قائد السيارة والمصابون بمضمون ما سبق، ونفوا الشبهة الجنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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