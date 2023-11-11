مدبولي يتفقد المركز الطبي والتكنولوجي بقرية الريان بالفيوم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية الريان، كما تفقد المركز التكنولوجي بالقرية بمحافظة الفيوم.

واستمع مدبولي لشرح حول إنشاء المركز الطبي وعدد المستفيدين من إنشائه وموعد الانتهاء منه، كما استمع إلى شرح حول عمل المركز التكنولوجي وموعد عمله ومغادرة الموظفين وماذا يقدم للمواطنين خلال عمله.

وبدأ رئيس الوزراء جولته بالقرية، بتفقد لوحة توزيع كهرباء الريان، حيث استمع إلى شرح من المهندس محمد صابر، مدير التشغيل بشركة كهرباء مصر الوسطى، الذي أوضح أن المشروع يشمل إنشاء جديد للوحة توزيع كهرباء بالقرية لزيادة ودعم والتحكم بالقدرات الكهربائية بالقرية والقرى المحيطة، وتقام على مساحة 1400 م2.

وقال مدير التشغيل بالشركة، إن هذه اللوحة تمثل مصدر التغذية لمحطة محولات غرب الفيوم، وتم الانتهاء منها وجار تسليمها لبدء التشغيل، وتخدم 3 وحدات محلية، هي: الريان، والحامولي، وجزء من الوحدة المحلية للشواشنة، بإجمالي 6 قرى بتوابعها، هي: قرى الريان، والمقرانى، ورواق، والخوجات، وشعلان، والحامولى، بالإضافة إلى تغذية جميع محطات المياه والصرف الصحى والخدمات والمشروعات بالمنطقة، وتبلغ القدرة التصميمة للوحة التحكم 20 م ف ا، بجهد تشغيل 11 ك. ف، وتضم 15 خلية، تضمن لها كفاءة العمل والتشغيل.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، جولته بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية الريان، حيث تفقد مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بالحامولي، واستمع إلى شرح من اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حول معدلات العمل بالمحطة، تمهيداً للانتهاء منها.

IMG-20231111-WA0206

IMG-20231111-WA0204

IMG-20231111-WA0203