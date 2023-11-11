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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي عهد الكويت: الأشقاء في غزة يتعرضون لجرائم تفوق الوصف على يد الاحتلال

ولي عهد الكويت
ولي عهد الكويت

قال ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إن الفلسطينيين يتعرضون لجرائم تفوق الوصف في قطاع غزة، وعقاب جماعي لا يمكن تبريره بأي شكل ويخالف كل المواثيق الدولية والقرارات الدولية ذات الصلة .
وذكر أن دول الكويت أكدت مرارا أن لا حل إلا  في حل شامل وفق القرارات الأممية، مؤكدا أن  جرائم إسرائيل تؤكد ممارسة العقاب الجماعي بشكل لا يمكن تبريره ويكشف ازدواجية المعايير.
وطالب باقامة دولة فلسطين على الحدود المعترف بها دوليًا.


وانطلقت، يوم السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولدى افتتاحه القمة المشتركة، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الرفض القاطع للحرب الشعواء في غزة.

 

احتلال ازدواجية المعايير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولي عهد الكويت

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