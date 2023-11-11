رئيس إيران عن الموقف الأمريكي: يشجع الكيان الصهيوني على القيام بالأعمال الإجرامية تجاه الفلسطينيين

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: “اليوم هو يوم تاريخي في الدفاع والدعم البطولي لـ المسجد الأقصى والكيان الصهويني هو بمثابة فرعون العصر الذي يقتل ويسفك دماء الأبرياء”، متابعًا: " ما شهدناه في قطاع غزة على مدار الأيام الماضية يجسد البشاعة التاريخية للأخلاق والقانون والإنسانية".

وأضاف الرئيس الإيراني، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المشتركة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الكيان الصهويني انتهك القانون الدولي وهجم هجومًا شاملًا على قطاع غزة واستخدم الأسلحة المحظورة دوليًا، لافتًا إلى أن معظم الضحايا من الأطفال والنساء.



وأشار الرئيس الإيراني ، إلى أن اليوم يجب أن يحدد الجميع ماهو الصف الذي سيأخذه، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أمرت وهي شريكة إسرائيل في كل هذه الجرائم، معقبًا: “إسرائيل هي الولد الغير شرعي لأمريكا.. أمريكا تفضل هذا الكيان الصهوني على أروح الأبرياء”.



وتابع الرئيس الإيراني: “ الولايات المتحدة الأمريكية شجعت الكيان الصهيوني على القيام بهذه الأعمال الإجرامية”.