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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بورصة مصر تربح 97 مليار جنيه في أسبوع.. وبلتون وإي إف جي يصعدان

البورصه المصريه
البورصه المصريه

سجلت مؤشرات البورصة المصرية مكاسب جماعية قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي ، حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 الرئيسي بنسبة 7.39% ليبلغ مستوى 24312.92 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنسبة 5.58% ليبلغ مستوى 4658.98 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/الأوسع نطاقا والذى أضاف نحو 4.98 % ليبلغ مستوى 6908.99 نقطة.

97 مليار جنيه مكاسب

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 97 مليار جنيه ليبلغ مستوى 1.632 تريليون جنيه مقابل 1.535 تريليون جنيه لدى تعاملات الأسبوع السابق له بزيادة بلغت نحو 6.3%.

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سهم بلتون

وعلى صعيد أسهم قطاع الخدمات المالية ، فقد قفز سعر سهم “بلتون المالية القابضة” بنحو 5.65 % ليصل إلى مستوى 3.740 جنيه مقابل 3.540 جنيه في الأسبوع السابق له،وربح رأسمال السوقي نحو مليار جنيه ليبلغ مستوى 20.433 مليار جنيه مقارنة بنحو 19.340 مليار جنيه .

مجموعة اي اف جي القابضة

سجل سهم”مجموعة أي اف جي القابضة” ارتفاعا بنحو 5.12% ليبلغ مستوى 17.870 جنيه مقابل 17 جنيها،وربح رأسمال السوقي نحو 1.27 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 26.083 مليار جنيه مقارنة بنحو 24.813 مليار جنيه في الأسبوع السابق له.

مؤشرات البورصة المصرية ايجى أكس 30 ايجي إكس 70 إيجي إكس 100 بلتون

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