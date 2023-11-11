أحمد فؤاد خليل يكشف سر عدم حصول والده على بطولة مطلقة

كشف أحمد نجل الفنان الراحل فؤاد خليل، عن رد فعل والده بسبب عدم حصوله على البطولة المطلقة طوال مشواره الفني، رغم نجاحه في العديد من الأعمال الفنية.

وقال أحمد فؤاد خليل، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، إن هناك العديد من الفنانين اللامعين لم يحصلوا على فرصة البطولة المطلقة، مثل: «حسن فايق، وعبد الفتاح القصري»، كما أن عبد السلام النابلسي لم يحصل سوى على بطولتين فقط في مشواره الفني.

وتابع أحمد فؤاد خليل، أن هؤلاء الفنانين كُتب عليهم بأن يكونوا فاكهة الأعمال الفنية، لافتا إلى أن والده الراحل لم يحزن من ذلك لأنه دخل الفن بهواية وحب.

واستطرد أحمد فؤاد خليل، قائلا: إن والده ظل يعمل طبيب أسنان حتى بداية التسعينات، فكان يمتلك عيادة يعمل بها مع زوجته، ثم تركها لزوجته فيما بعد وتفرغ للفن فقط.

ظهور نادر لـ فؤاد خليل

حصل موقع صدى البلد الإخباري، على عدة صور نادره للفنان الراحل فؤاد خليل، رصدت اللحظات الأخيرة في حياته، قبل أن يتوفاه الله في 9 أبريل عام 2012، بعد معاناة مع المرض.

وظهر فؤاد خليل، في إحدى الصور، مع حفيده من ابنته «منة الله» وهو يحتضنه وهو نائم على سرير المرض.

فؤاد خليل مع حفيده

بينما رصدت صور أخرى، لعدد من نجوم الفن وهم يزورون فؤاد خليل، داخل المستشفى، من بينهم: (الزعيم عادل إمام، سعيد صالح، المنتج سمير خفاجي، حسن مصطفى، محمد أبو داوود).

فؤاد خليل ولحظاته الأخيرة

كشف أحمد ابن الفنان فؤاد خليل، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والده الراحل، والذي عانى من مرض الشلل النصفي بسبب جلطة في المخ في آخر سنوات عمره.

وقال أحمد فؤاد خليل، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن والده عانى من مرض السكري مع الإصابة بالشلل النصفي الناتج عن جلطة دماغية، بالإضافة إلى إصابته بالتيبس بسبب قلة الحركة وعدم استجابته للعلاج الطبيعي، ما جعله ملازم للفراش لأطول فترة ممكنة.

وأضاف أحمد فؤاد خليل، أن والده الراحل أصيب بقرح الفراش بعد أن معاناته مع الشلل النصفي، مشيرا إلى أن قرح الفراش كانت تتجه نحو الغرغرينة بسبب مرض السكري.

وأوضح أحمد فؤاد خليل، أن تراجع حالة والده الصحية جعلته يتأثر نفسيا، ومن المرجح أن تكون سوء حالته النفسية عجت من حالة الوفاة.

وأشار أحمد فؤاد خليل، أن والدته كانت هي المرافقة لوالده في فترة مرضه وخاصة أخر يومين قبل الرحيل، وأن الفنان الراحل أوصى بأن يتم تشغيل مسرحيته «راقصة قطاع عام» يوم وفاته.

وأضاف أحمد فؤاد خليل، أنه نفذ وصية والده الراحل، وقام بتشغيل مسرحية راقصة قطاع عام يوم وفاة والده، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

تاريخ ميلاد فؤاد خليل الحقيقي

صحح أحمد نجل الفنان الراحل فؤاد خليل، تاريخ ميلاد والده الراحل، بعكس ما يتداوله موقع ويكيبيديا وباقي المواقع الإلكترونية في السابق.

وقال نجل فؤاد خليل، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن تاريخ ميلاد والده هو 1 نوفمبر عام 1940، وليس 19 يوليو، مشيرا إلى أن تاريخ الوفاة هو 9 أبريل عام 2012.

إصابة فؤاد خليل بـ الشلل

وقضى فؤاد خليل 8 سنوات من عمره على كرسي متحرك، بعد إصابته بشلل، نتيجة جلطة بالمخ، وقال فى أحد حواراته: «بعد انتهائي من فوازير رمضان مع فؤاد المهندس رجعت البيت وفي حركة رفعت فيها يدي ولم أستطع إنزالها مرة أخرى.. نقلتني زوجتي إلى مستشفى الجلاء العسكري لأمكث 8 سنوات قعيدا على كرسي متحرك».

وفاة فؤاد خليل

وتوفي الفنان فؤاد خليل في 9 أبريل، وشهدت جنازته التي خرجت من جامع رابعة العدوية في صباح يوم العاشر من شهر أبريل من عام 2012، بمشاركة ضعيفة من زملائه.