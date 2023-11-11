مدبولي من الفيوم: لن نتهاون مع المعتدين على الأراضي الزراعية

أعرب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، عن سعادته لتواجده بمحافظة الفيوم ، لافتا إلى أن المجموعة الوزارية حريصة علي تفقد المشروعات الجارية .

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمحافظة الفيوم أنه افتتح مركز السيطرة بالمحافظة، مشيرا إلى أنه وجه باستمرار عمل المركز بحرص شديد ، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يحرص دائما علي معارض تراثنا مؤكدا انه تفقد معرض منتجات الحرف اليدوية مؤكدا أن العارضين وصولوا الي ٢٠٠٠ عارض .

وأشار إلى أن تفقد مشروعات حياة كريمة بمركز يوسف الصديق ، مشيرا إلى أنه كان يفتقد جميع الخدمات فيما قبل لكن الآن تم انشاء نقاط اسعاف ومحطة كهرباء ومركز زراعي ومركز تكنولوجي والمركز الطبي لخدمات المواطنين لافتا ان اقرب مركز طبي لمركز يوسف الصديق كان بعيد جدا عن القرية .

وأشار إلى أن الفيوم كانت من أقل المحافظات المخدومة بالصرف الصحي أم الآن فهناك ٧٠٪؜ من القري بها صرف صحي وسيتم الانتهاء من ١٠٠٪؜ من الصرف الصحي قريبا .

وأكد أن مستوى التلوث ببحيرة قرون انخفض جدا خلال لفترة الماضية مشيرا إلى أن هذا أظهر حصر كامل للمساكن علي البحيرة وسيكون هناك اجتماع لتشغيل هذه المشروعات.

وأكد على إزالة التعديات على الاراضي الزراعية لافتا ان الدولة المصرية ستواجه التعديات علي الاراضي الزراعية مشيرا إلى أن هناك عقوبات شديدة علي المتعدي تصل الحبس والغرامة وايقاف عدد من الخدمات التي يتلقاها من الدولة ومنها بطاقات التموين.