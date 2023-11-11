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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظمها مديرية العمل بسيناء.. برنامج ندوات تثقيفية في مجال السلامة والصحة المهنية

ندوات تثقيفية بمدارس
ندوات تثقيفية بمدارس سيناء

تنظم مديرية العمل محافظة شمال سيناء ، برنامج ندوات تثقيفية في مجال السلامة والصحة المهنية بعنوان (الاخلاء في حالة الطوارئ للمدارس) ، وذلك في إطار خطة إدارة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة الأرواح والمنشآت وخلق بيئة عمل آمنة خاصة في قطاع التعليم حيث الكثافة الطلابية بالمدارس، تنفيذا لتوجيهات حسن شحاتة وزير العمل.

 

الصحة المهنية:

وعقدت في هذا الإطار ندوة بمدرسة الشهيدة نهال محمد العقيد الصناعية بنات الدامجة، تناول خلالها المحاضر عبد المنعم محمود دياب ، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية عرض لمفهوم السلامة لتأمين بيئة العمل وكيفية الإخلاء فى حالة الطوارئ والحماية من المخاطر ومواجهة الازمات.

وتمت الندوة بحضور ٦٦ طالبة، تحت رعاية مديرة المدرسة نعيمة ابراهيم. بإشراف المدير العام محمد سالم عبد المالك.

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