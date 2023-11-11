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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العراق: ندعو لوضع إطار عملي للأخذ بزمام الأمور وإنقاذ الشعب الفلسطيني

الرئيس العراقي
الرئيس العراقي

قال رئيس جمهورية العراق إن القمة العربية الإسلامية المشتركة تأتي في ظروف عصيبة تتمثل في الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال على مدار الساعة في محاولة بائسة للقضاء على القضية الفلسطينية وحقوق وتطلعات المجتمع الفلسطيني بمجمله"، متابعًا أن العرق يجدد موقفه الثابت في تحقيق آمال الشعب الفلسطيني بالوصول إلى حل عادل إقامة دولة فلسطينة عاصمتها القدس الشريف.
 

وأكد رئيس جمهورية العراق خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المشتركة أن العراق يرفض سياسات الانتقام والعقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.


وتابع الرئيس العراقي:  ندعو لوضع إطار عملي للأخذ بزمام الأمور وإنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه المجازر، حيث يجب أن يتحرك المجتمع الدولي لإدانة الهجوم الممنهج والانتهاكات الخطيرة ويتبعه ذلك وقف الأعمال الحربية والسماح بإدخال قوافل المساعدات بدون قيود، مؤكدًا أن قطع الاتصال عن قطاع غزة لإخفاء ما يتم في حق الشعب الفلسطيني من جرائم بشعة.

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