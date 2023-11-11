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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

"هنكمل المشوار".. "مصر أكتوبر" بالإسكندرية يشارك بلافتات دعائية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

صدى البلد

قامت أمانة حزب مصر أكتوبر، في محافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمي، بوضع لافتات دعائية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بجميع شوارع المحافظة حيث تم وضع اللافتات متضمنة صور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورمزه الانتخابي النجمة رقم 1 وذلك لتعريف الناخبين بالرمز الانتخابي للرئيس وجري توقيعها بشعار الحزب "هنكمل المشوار".

وبدأ نشر وتعليق لافتات الدعاية بشوارع وميادين محافظة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، وذلك في أعقاب إصدار الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين وذلك بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين التي تبدأ فى نفس اليوم.

وأكد المهندس أحمد حلمي أمين الحزب بالمحافظة، أن حزب مصر أكتوبر قام بوضع اللافتات بالشوارع الرئيسية وواجهات العمارات والمواقف، مؤكدا علي أحقيته الكاملة فى أن يكون رئيس مصر القادم وزعيمها لما بذله من تضحيات منذ ثورة الثلاثين من يونيو وما قدمه لرفع اسم مصر وعودتها لريادتها المستحقة بين الأمم.

وأضاف "حلمي"، في تصريحات، أن الدولة المصرية نجحت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصمود أمام تحديات خارجية، واللحظة الراهنة تستلزم التفاف الجميع حول القيادة السياسية خلال الفترة القادمة ودعمها بكل قوة لاستكمال مسيرة التنمية.

والجدير بالذكر، أن فترة الدعاية الانتخابية تستمر لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر القادم، وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

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