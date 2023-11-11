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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس العراق: ما يرتكبه الاحتلال هو محاولة بائسة لإخراج الفلسطينين من أراضيهم

العراق
العراق

أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، على تجديد بغداد لموقفها الثابت والداعي لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.

وطالب رئيس العراق، خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالرياض، بإقامة دولة فلسطينية وفق الحدود المعترف بها دوليا.

كما طالب بوقفة لمنع استمرار جرائم  العدوان على الفلسطينين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تحرك فوري لوقف الأعمال الحربية.

وأكد على ضرورة إيجاد حل فوري لدخول المساعدات إلى غزة دون شروط.

وأدان قطع الاحتلال الاتصالات والانترنت على قطاع غزة، معتبرا ما يقوم به الاحتلال هو تأكيد على السياسية العنصرية .

وأكد أن ما يقوم  به الاحتلال هو محاولة بائسة لاخراج الفلسطينين من أراضيهم.  

وانطلقت، اليوم السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولدى افتتاحه القمة المشتركة، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على الرفض القاطع للحرب الشعواء في غزة.

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