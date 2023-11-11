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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحركوا بسرعة..

داخلية غزة تناشد زعماء العالم العربي والإسلامي بالخروج من توصيف الواقع الكارثي لاتخاذ القرار

زعماء العالم العربي
زعماء العالم العربي

وجهت وزارة الداخلية في قطاع غزة ، نداء إلى زعماء العالم العربي والإسلامي بسرعة التحرك الفوري لاتخاذ إجراءات عملية من شأنها الضغط على الاحتلال والولايات المتحدة الأميركية.

وناشدت وزارة الداخلية ، زعماء العالم العربي والإسلامي الخروج من مربع توصيف الواقع الكارثي إلى مربع اتخاذ القرار.

وانطلقت اليوم السبت، في مدينة الرياض، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لبحث وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وهذه القمة تقرر عقدها بشكلٍ استثنائي في الرياض، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه، استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد 11 ألف فلسطيني، جراء الغارات المتواصلة والاجتياح البري، إلى جانب ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين واستهداف المنشآت الصحية، والمستشفيات والمباني الأممية التي نزح إليها الفلسطينيين.

وكانت المقاومة الفلسطينية، أطلقت عملية “طوفان الأقصي” فجر 7 أكتوبر 2023 ضد مستوطنات غلاف غزة، وأسفرت عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر حوالي 250 آخرين.

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