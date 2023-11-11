للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر.. إسرائيل تنفذ ضربة عسكرية في عمق لبنان

عرضت فضائية " العربية " تقريرا مصورا يرصد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ ضربة عسكرية في العمق اللبناني للمرة الأولى منذ بدء عمليات 7 أكتوبر .

وأوضح التقرير أن إسرائيل قامت باستهداف مركبة في منطقة الزهراني على مسافة 45 كم شمال الحدود بين الكيان الإسرائيلي المحتل والدولة اللبنانية.

ونفذت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على أهداف لحزب الله بعمق 40 كيلومتراً داخل لبنان بحسب ما ذكرت قوات الاحتلال.

كما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية أنه «تم تسجيل قصف معاد من موقع العدو الإسرائيلي في بركة ريشا، في اتجاه الأراضي اللبنانية المتاخمة للموقع في القطاع الغربي».

فيما استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة راميا في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني".