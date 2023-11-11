المنتخب الوطني للإعاقات الذهنية لتنس الطاولة يواصل منافساته المؤهلة لباريس

تواصل بعثة المنتخب المصري للإعاقات الذهنية، لتنس الطاولة منافسات بطولة الباراتنس الطاولة المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

ويشارك في البطولة أربعة لاعبين من الإعاقة الذهنية وهم /عبد الرحمن محمود بهجت ، أحمد عصام الدين عشماوي، نسرين سعيد محمد ،ليلي حسام الدين شردي.

وأسفرت المنافسات حتي اليوم عن ، خروج جميع اللاعبين من دور المجموعات الذين شاركوا بالبطولة فردي وزوجي وزوجي مختلط، علي أن يلاقوا منتخبات أخري.

وتستعد بعثة المنتخب المصري للعودة للقاهرة بعد غدا الاتنين مع قيادات الإتحاد الدكتور أشرف العجيلي عضو مجلس الإدارة ومحمود عطية ومصطفي الجبالي إداري وأمنية حسن المشرفة علي منتخب السيدات .

وجدير بالذكر مشاركة المنتخب المصري للإعاقات الذهنية في منافسات دورة الألعاب العالمية التي أقيمت خلال شهر يونيو الماضي في فرنسا.

واستطاع المنتخب حصد 27 ميدالية متنوعة في منافسات البطولة ،بواقع 11ميدالية ذهبية ،و5 ميداليات فضية ، و11ميدالية برونزية.