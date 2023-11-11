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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خلال لقائه بشار الأسد في قمة الرياض

الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على وحدة سوريا واستعادة الأمن والاستقرار بها

صدى البلد

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الرياض مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث بشأن تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم تأكيد الموقف الثابت للدولتين من حيث رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، مع ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء معاناة أهالي غزة، واستمرار الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة.

كما تم التطرق للعلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد الرئيس حرص مصر على التسوية السياسية الشاملة بما يحقق المصالح العليا للشعب السوري الشقيق ويحفظ وحدة وسلامة سوريا ويستعيد الأمن والاستقرار بها.

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