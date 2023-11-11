القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف، تغطية إخبارية، حيث انطلقت اليوم السبت، في مدينة الرياض، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية؛ لبحث وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

القمة الحالية تقرر عقدها بشكلٍ استثنائي في الرياض؛ عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه؛ استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وانتهاك الأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، حيث تبرهن الأحداث في غزة على ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها، وهو ما يهدد الأمن والاستقرار العالميين.

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ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قال خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة بالرياض، إن الأمر يتطلب من الجميع جهدا منسقا؛ للقيام بتحرك فعال لمواجهة هذا الوضع المؤسف.

ودعا إلى العمل معا لفك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمين المستلزمات الطبية للمرضى والمصابين في غزة، مؤكدا رفض المملكة القاطع استمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة.

وأكد تحمل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني ومقدراته، مشيرا إلى أنه على يقين بأن السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة؛ هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة ودولها.