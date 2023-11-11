دولة الاحتلال تزعم السيطرة على 11 موقعا عسكريا تابعا لحماس في قطاع غزة

زعم الجيش الإسرائيلي، إنه سيطر على 11 موقعا عسكريا تابعا لحماس في قطاع غزة، ودمر نفقا يستخدمه النشطاء بالإضافة إلى مركبة محملة بالمتفجرات كانت متوقفة بالقرب من منطقة تستخدمها إسرائيل.

يأتي هذا في الوقت الذي تضع اسرائيل فيه مستشفى الشفاء في غزة على خط المواجهة، ويضطر الأطباء في جناح الأطفال حديثي الولادة في مستشفى الشفاء الآن إلى إجراء تنفس صناعي يدويًا على 36 طفلًا يعتنون بهم، وفقًا للدكتور بورش.

وقال مسؤول آخر بالمشفى، إن وحدة العناية المركزة وقسم الأطفال وأجهزة الأكسجين توقفت عن العمل. وأكدت إسرائيل أنها تقاتل في المنطقة في إطار سعيها لتدمير حماس في أعقاب هجمات 7 أكتوبر.

وتتهم اسرائيل المقاومة الفلسطينية باستخدام المستشفيات للتغطية.

ووصل نظام الرعاية الصحية في القطاع المحاصر والمحتل بعد ‘نقطة اللاعودة’،هكذا وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نظام الرعاية الصحية في غزة في بيان لها يوم الجمعة.

وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن النظام وصل إلى نقطة اللاعودة مما يعرض حياة الآلاف للخطر، حيث وجهت الهجمات الأخيرة على المرافق الطبية والعاملين فيها وضربة قوية للنظام.