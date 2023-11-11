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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وول ستريت جورنال: المخابرات الأمريكية تشكك في قدرة إسرائيل على تدمير حماس

عناصر حماس
عناصر حماس

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن ضابط إسرائيلي قوله ان المراحل الأكثر تعقيدا من الحرب ربما لم تبدأ بعد. 

واضاف "كلما توغلنا أكثر أصبحت المعركة أصعب" ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر قوله "مجتمع المخابرات الأمريكي يشكك في قدرة إسرائيل على تحقيق هدفها بالقضاء على حركة حماس."

علي صعيد آخر، قالت صحيفة يدعوت احرنوت العبرية ان محادثات إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى المقاومة، والتي تمت بوساطة قطرية بمشاركة رئيسي الموساد ووكالة المخابرات المركزية الامريكية احرزت تقدم كبيرا. 

ونقلت الصحيفة القول عن دبلوماسي عربي مطلع على التفاصيل، الذي قال إنه تم إحراز تقدم في المحادثات، لكن الموعد الذي سيتم فيه تنفيذ أي اتفاق سيعتمد على الوضع على الأرض في قطاع غزة. وركزت المحادثات على إمكانية إطلاق سراح ما بين 10 إلى 20 امرأة وطفلا، مقابل وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام وتقديم مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة.

حماس إسرائيل

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