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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عبدالسند يمامة: أخوض السباق الرئاسى متحصناً بتاريخ الوفد العريق

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى

أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح فى الانتخابات الرئاسية، عن أن عيد الجهاد الوطنى الذى توافق ذكراه يوم الإثنين القادم 13 نوفمبر، يجسد روحاً وطنية خالصة تكشف عن معدن هذا الوطن العظيم، وروعة أداء المصريين من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان،مشيرا إلى أن هذا العيد يمثل صفحة وطنية من صفحات مصر المضيئة.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة فى بيان صحفى له إن عيد الجهاد الوطنى هو بمثابة الرمز الحقيقى لجميع أطياف الشعب المصرى الحر العريق، ممثلًا عن كافة الكتل الحزبية والاجتماعية من أجل الاستقلال الوطنى، وقد التف المصريون حول الزعيم خالد الذكر سعد زغلول ورفيقيه من أجل المطالبة بالاستقلال.

وأوضح عبدالسند يمامة أن ذكرى هذا العيد الذى يحرص الوفد على الاحتفال به تؤكد مدى صلابة المصريين ووحدتهم فى وقت الشدائد والأزمات، مؤكدًا أن عيد الجهاد يمثل للمصريين جميعًا أسمى وأغلى معانى التضحية والفداء بالدفاع عن تراب الوطن وكرامته وحقوق المواطن.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة: إننا أمام عيد وطنى خالص أصيل لأنه عيد قومى مصرى يمثل صفحة وطنية رائعة فى تاريخ مصر الحديث، ونستمد من 13 نوفمبر 1918، أهمية قصوى فى تاريخ مصر المعاصر، لأنه يمثل منعطفاً تاريخياً كبيراً، خاصة فى أول مواجهة حقيقية مع المستعمر البريطانى الغاشم. 

وطالب الدكتور عبدالسند يمامة بضرورة عودة الاحتفال بعيد الجهاد الوطنى أسوة بأعياد نصر القومية.

كما حيا الدكتور عبدالسند يمامة زعماء الوفد خالدى الذكر فى هذه المناسبة وهم سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، الذين أبلوا بلاءً حسناً فى المطالبة بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وأشار إلى أنه يخوض السباق الرئاسى، انطلاقاً وامتداداً لتاريخ الوفد العريق وعلى درب زعمائه الوطنيين الذين يشهد لهم التاريخ بأدوار وطنية خالدة.

الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الانتخابات الرئاسية عيد الجهاد الوطني سعد زغلول

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