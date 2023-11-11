عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشار الأسد: الاحتلال الإسرائيلي زاد عدوانية وظلما وقهرا للفلسطينيين

بشار الأسد
بشار الأسد

قال بشار الأسد، رئيس الجمهورية السورية، إن فلسطين قضية، وغزة تعد تفسيرا لجوهرها وتعبيرا صارخا عن معاناة شعبها، والحديث عنها بشكل منفرد؛ يضيع البوصلة، فهي جزء من كل.

وأشار الرئيس السوري، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض، والتي تنقلها فضائية «القاهرة الإخبارية»، إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة؛ هو مجرد حدث في سياق طويل يعود إلى 75 عاما، و35 عاما من سلام فاشل، نتيجته الوحيدة غير القابلة للنقد، هي أن الكيان زاد عدوانية والوضع الفلسطيني زاد ظلما وقهرا وبؤسا.

وأضاف أن هذه الحالة أنتجت معادلة سياسية، مفادها بأن المزيد من الوداعة العربية معهم؛ تساوي مزيدا من الشراسة الإسرائيلية تجاهنا.

ونوه بأنه لا يمكن البحث في العدوان على غزة بمعزل عن سياق المجازر الصهيونية بحق الفلسطينيين سابقا، واستمرار هذا السياق من دون أدنى شك لاحقا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

ترشيحاتنا

قمة الرياض تؤكد تمسكها بمبادرة السلام العربية لحل الصراع العربي الإسرائيلي

القمة العربية الإسلامية تطالب بالتحقيق في استخدام إسرائيل الأسلحة الكيماوية

الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف محيط مجمع الشفاء في غزة

هيوصله لحبل المشنقة.. شهادة غير متوقعة من أب ضد ابنه في جريمة ببورسعيد

القمة العربية الإسلامية تؤكد ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمدنيين وإدانة الجرائم البغيضة للاحتلال

قالت الشهادة على الهوا .. تيك توكر أمريكية تعتنق الإسلام بسبب غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند ابتلاع العلكة؟

لم تنتهِ بالاستسلام.. كيف انتهت الحرب العالمية الأولى؟

ماري مالون.. طاهية الموت التي قضت 26 عامًا في العزل الصحي

جريمة كبرى.. إسرائيل تواصل قطع أشجار الزيتون داخل فلسطين| تعرف على الأسباب

فيديو

أحمد فؤاد خليل يكشف سر عدم حصول والده على بطولة مطلقة

رقم كبير.. أحمد فؤاد خليل يكشف أول أجر حصل عليه والده

لا أشكو لأحد.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل عمليتها الأخيرة| فيديوجراف

7 شكائر أموال .. كنز علي بابا داخل غرفة عجوز متسول بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ