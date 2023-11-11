بشار الأسد: الاحتلال الإسرائيلي زاد عدوانية وظلما وقهرا للفلسطينيين

قال بشار الأسد، رئيس الجمهورية السورية، إن فلسطين قضية، وغزة تعد تفسيرا لجوهرها وتعبيرا صارخا عن معاناة شعبها، والحديث عنها بشكل منفرد؛ يضيع البوصلة، فهي جزء من كل.

وأشار الرئيس السوري، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض، والتي تنقلها فضائية «القاهرة الإخبارية»، إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة؛ هو مجرد حدث في سياق طويل يعود إلى 75 عاما، و35 عاما من سلام فاشل، نتيجته الوحيدة غير القابلة للنقد، هي أن الكيان زاد عدوانية والوضع الفلسطيني زاد ظلما وقهرا وبؤسا.

وأضاف أن هذه الحالة أنتجت معادلة سياسية، مفادها بأن المزيد من الوداعة العربية معهم؛ تساوي مزيدا من الشراسة الإسرائيلية تجاهنا.

ونوه بأنه لا يمكن البحث في العدوان على غزة بمعزل عن سياق المجازر الصهيونية بحق الفلسطينيين سابقا، واستمرار هذا السياق من دون أدنى شك لاحقا.