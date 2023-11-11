المكنة طلعت قماش.. موديست يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الجونة

تشهد مباراة الأهلي والجونة أحداثا مثيرة خلال الشوط الأول من المباراة، كما تشهد حضورا هجوميا قويا لفريق الجونة وتهديدا لمرمي الشناوي.

ونجح النادي الأهلي في التقدم علي الجونة في الدقيقة 37 من عمر المباراة عن طريق لاعبه أنتوني موديست، بعد تمريرة طولية رائعة من وسط الملعب عن طريق طاهر محمد طاهر، حيث تمكن موديست من ترويض الكرة والتسديد علي يسار الحارس.

وكادت الجونة أن تسجل من خلال تسديدة قوية من بلحاج من على حدود منطقة الجزاء على يسار الشناوي إلى خارج الملعب ويضيع هدف محقق على الجونة في الدقيقة 27.

وشهدت الدقيقة25 من المباراة هجمة لصالح الجونة كادت أن تشكل خطورة ويتصدى لها دفاع الاهلي وتخرج ركنية للجونة.



وفي الدقيقة، 22 أرسل بلجاح لاعب الجونة عرضية أرضية كادت أن تشكل خطورة على مرمى الشناوي لكنها لم تجد متابعة هجومية ناجحة من لاعبي الجونة.



وفي الدقيقة 12 كادت الجونة أن تتقدم عن طريق تسديدة من أحمد بلحاج من داخل منطقة الجزاء تصل سهلة في يد الشناوي.

وتقدم فريق الجونة علي النادي الأهلي في الدقيقة الأولي من المباراة عن طريق لاعبه أيمن موكا، قبل أن يلغي الفار الهدف بعد وجود لمسة يد للاعب.



أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي التشكيلة الأساسية لمواجهة الجونة ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وجاءت تشكيلة النادي الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع:

ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني - خالد عبد الفتاح

خط الوسط:

كريم نيفيد- محمد مجدي أفشة - احمد نبيل كوكا

خط الهجوم:

حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - أنتوني موديست