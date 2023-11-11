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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس زراعة النواب: مبادرة ايد بايد.. لمستقبل الوطن تحقق أهداف حياة كريمة

النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب

قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب،  أن "مبادرة ايد بايد.. لمستقبل الوطن" التى انطلقت اليوم من محافظة الدقهلية، تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تقديم الدعم والمساندة للمواطن المصرى البسيط، مشيرا  إلى أنها  مبادرة وطنية يطلقها البنك الزراعي المصري من منطلق دوره الوطني لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الريفية وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار الحصرى في تصريحات له اليوم، إلى أن ذلك الدور الوطنى هو واجب علي كل مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني أيضا، تجاه المواطن البسيط، في تلك المرحلة التى تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية عالميا.

 

وثمن الحصرى، قيام المبادرة بدعم الأسر الأولي بالرعاية وتجهيز العرائس  بالدقهلية، حيث تم تقديم مساعدات زواج لعدد 100 عروسه وتجهيزهم بالأجهزة الكهربائية ، بالإضافة إلي توزيع مواد غذائية وسلع تموينية علي آلاف الأسر من الأسر الأولي بالرعاية بنطاق محافظة الدقهلية ، بالتنسيق والتعاون بين البنك الزراعي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي و بحضور محافظ الدقهلية أيمن مختار،  و رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي ، علاء فلروق، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد كبير من القيادات التنفيذية وقيادات البنك الزراعي.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مثل تلك المبادرات تخفف حدة التحديات الاقتصادية علي الأسر الأولي بالرعاية وتساندهم وتدعمهم في مواجهتها.

ودعا الحصرى، باقي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لاطلاق مثل تلك المبادرات في الفترة المقبلة، لتوسيع قاعدة المستفيدين ونشر فكر وثقافة المساندة الاجتماعية، بالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلي ووزارة التضامن الاجتماعى.

محافظة الدقهلية الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة ايد بأيد لمستقبل الوطن حياة كريمة النائب هشام الحصري

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