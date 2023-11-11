يديعوت أحرونوت: اشتباكات عنيفة بمحيط مستشفى الشفاء في غزة

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية،عن مصدر عسكري إسرائيلي، اليوم السبت، إن معارك تجري بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حركة حماس بالقرب من مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وزعم المصدر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يطلق النار على المستشفى ولا يوجد حصار عليه، مضيفا أن الجانب الشرقي من المستشفى مفتوح لمن يرغب في إخلاء المكان بسلام.

وقبل قليل، نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية ، اليوم السبت، بمواصلة الاحتلال، قصف محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى، في ظل تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية حقيقية، بفعل غياب الخدمات الأساسية.

وقالت وكالة أنباء فلسطين "وفا"، إن عشرات جثامين الشهداء ملقاة في ساحة المجمع وفي محيطه، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليها لإخلائها، بسبب كثافة النيران والاستهداف المباشر من قبل آليات الاحتلال.

وأشارت إلى أن القصف طال قسم العناية المكثفة في المستشفى مما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر، إضافة إلى استشهاد ثلاثة مواطنين كانوا موصولين على أجهزة التنفس الاصطناعي داخل القسم المستهدف.

وأضافت الوكالة أن المحاصر في مجمع الشفاء الطبي، إلى إصابة عدد من المواطنين جراء القصف الذي استهدف الطابق الأخير من مبنى القدس داخل المجمع.