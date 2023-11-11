علي حسن: كلمة الرئيس السيسي بقمة الرياض خارطة طريق لحل أزمة غزة

قال علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أمام القمة العربية الإسلامية؛ لمناقشة تطورات أزمة قطاع غزة تمثل خارطة طريق لإيجاد حل لهذه الأزمة يعبر عن إرادة الشعوب العربية والإسلامية ودول العالم المحبة للسلام.

وأضاف حسن، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن كل النقاط التي طرحها الرئيس السيسي، في كلمته، تضمنها البيان الختامي الذي سيصدر عن أعمال القمة في ختام أعمالها، مشيرًا إلى أن هذه القمة سيصدر عنها خلال عدة ساعات بيان ختامي يتضمن تأييد الجهود التي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس السيسي، لدعم الشعب الفلسطيني ومساندته.

وتابع: "البيان الختامي سيتضمن تأييد كل ما تقوم به مصر من أجل توصيل المعونات للشعب الفلسطيني وعلاج المصابين وتوصل المساعدات، سواء التي تقدمها مصر أو التي تصل إليها للدخول عبر معبر رفح".

كما أكد أن البيان الختامي للقمة سيتضمن تأييدًا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ الوهلة الأولى لهذه الأزمة برفضه التام للمخطط الإسرائيلي الرامي لتهجير الفلسطينيين قسريًا خارج أراضيهم.