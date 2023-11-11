نصر الله يشيد بكم وكيف العمليات على الجبهة اللبنانية وأنواع الأسلحة الجديدة

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني إن جماعته استخدمت أنواعا جديدة من الأسلحة وضربت أهدافا جديدة في إسرائيل في الأيام الأخيرة.

ووفقا لتقارير رويترز، هذا هو الخطاب الثاني للسيد حسن نصر الله منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر، قال في أول خطاب له في وقت سابق من هذا الشهر إن هناك احتمال أن يتحول القتال على الجبهة اللبنانية إلى حرب شاملة.

وقال نصر الله يوم السبت إن هناك تطورا في عمليات حزب الله على طول جبهته مع إسرائيل.

وقال في خطاب متلفز: "هناك تحسن كمي في عدد العمليات وحجم وعدد الأهداف، فضلا عن زيادة في نوع الأسلحة".

وأكد أن حزب الله استخدم صاروخا يعرف باسم بركان، واصفا حمولته المتفجرة بما يتراوح بين 300 إلى 500 كيلوجرام، وأكد أن الجماعة استخدمت طائرات بدون طيار مسلحة لأول مرة.

وقال نصر الله إن المجموعة ضربت أيضا بلدة كريات شمونة بشمال إسرائيل للمرة الأولى ردا على مقتل ثلاث فتيات وجدتهن في وقت سابق من هذا الشهر.

وتعهد نصر الله بأن هذه الجبهة ستبقى نشطة.