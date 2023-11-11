عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يبحث مع أردوغان تعزيز العلاقات الثنائية ووقف العدوان على غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى، اليوم، في الرياض مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين في مختلف المجالات، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة والبناء على التقدم الملموس في سبيل تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي

وأضاف المتحدث الرسمي | أن اللقاء تناول متابعة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود الحثيثة على كل الأصعدة لاحتواء الأزمة وتداعياتها الإنسانية، وتوافق الرئيسان في هذا الصدد بشأن ضرورة الوقف الفوري للقصف المستمر والعمليات العسكرية في قطاع غزة لتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر وإزهاق الأرواح، وذلك للحيلولة دون المزيد من التردي للأوضاع الإنسانية لأهالي القطاع، مع استمرار الدور المصري الجوهري في إنفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، وتضافر الجهود الدولية للدفع نحو تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها

القدس الشرقية.

1:19

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

لقاء ثنائي بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي على هامش قمة الرياض

مخرج لبناني يكشف تفاصيل الاعتداء الجسدي عليه من أحد أقاربه

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

ترشيحاتنا

لماذا يقف مجلس الأمن عاجزا أمام ممارسات إسرائيل؟.. رسائل مهمة من ولي العهد السعودي

لندن.. متظاهرون بالآلاف خارج السفارة الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة

متى يبدأ فصل الشتاء 2023 ؟.. وهذا موعد انتهاء الخريف

وزير إسرائيلي سابق يطالب نتنياهو بالاستقالة

أطفال مصر من نقابة الصحفيين يطالبون بوقف العدوان على شعب غزة

الصحفيين تنظم فعاليات يوم مع فلسطين |صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق شد الجسم ببعض الوصفات

إزاي تجمع بين الفلوس والصحة والسعادة؟.. جمال شعبان يكشف السر

ماذا يحدث للجسم عند ابتلاع العلكة؟

لم تنتهِ بالاستسلام.. كيف انتهت الحرب العالمية الأولى؟

فيديو

أحمد فؤاد خليل يكشف سر عدم حصول والده على بطولة مطلقة

رقم كبير.. أحمد فؤاد خليل يكشف أول أجر حصل عليه والده

لا أشكو لأحد.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل عمليتها الأخيرة| فيديوجراف

7 شكائر أموال .. كنز علي بابا داخل غرفة عجوز متسول بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ